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15 июня 2026 в 12:36

Химик ответила, в чем заключается опасность лаков для волос

Химик Дроганова: лаки для волос могут вызывать перхоть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лаки для волос могут вызывать появление перхоти, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. Она отметила, что сами по себе составы таких средств не вредны для здоровья.

Однако чрезмерное использование лака или долгая носка лака на волосах без мытья, как некоторые ходят с одной прической неделю, может привести к закупорке пор кожи головы, что нарушает работу сальных желез и вызывает раздражение, зуд и перхоть, даже если лак заявлен как веганский и стоит дорого, — рассказала Дроганова.

Химик подчеркнула, что аллергики и астматики особенно подвержены негативному воздействию лаков для волос. По ее словам, для минимизации негативных последствий рекомендуется использовать небольшое количество лака и смывать его с помощью шампуня.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что постоянное использование фумигатора в детской может впоследствии навредить легким ребенка и его организму в целом. Он отметил, что при одинаковой концентрации инсектицида дети получают большую дозу вещества относительно взрослых.

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