30 апреля 2026 в 12:05

HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию

HR-эксперт Болгова: высокая вовлеченность в работу медленно приводит к выгоранию

Глубокая вовлеченность в профессиональную деятельность способна незаметно привести к эмоциональному выгоранию, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, такой подход к должностным обязанностям незаметно стирает границы между личным и рабочим временем.

Почему выгорание случается даже у тех, кто любит свою профессию? Мы привыкли думать, что этот процесс больше связан с историей о «не своем месте». Но на практике чаще выгорают те, кто, наоборот, глубоко вовлечен, кому важно и небезразлично. Высокая вовлеченность незаметно размывает границы. Работа перестает заканчиваться — она просто переходит из задач в мысли, из офиса в вечер, из будней в выходные. Вместе с этим растут и внутренние требования: хочется делать лучше, больше, быстрее. В этом состоянии человек дольше не чувствует усталости. Именно поэтому он пропускает момент, когда ресурс уже на исходе, — сказала Болгова.

Она добавила, что первая стадия выгорания проявляется не в кризисе, а в тихих изменениях: ухудшении концентрации и учащении раздражения. По словам HR-эксперта, в такие моменты важно не усиливать давление на себя, а, наоборот, чуть снизить темп, пересобрать нагрузку, оставив только действительно значимые задачи и вернуть в день короткие паузы.

Ранее психотерапевт Диана Гончарова заявила, что выгорание, в отличие от депрессии, затрагивает лишь часть жизни: при первом человек утрачивает интерес только к работе, а при втором — ко всем сферам сразу. По ее словам, такому эмоциональному состоянию особенно подвержены предприниматели.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
