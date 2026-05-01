В оперштабе рассказали, сколько спасателей тушат пожар в Туапсе

Почти 800 человек и 48 машин были брошены на тушение терминала в Туапсе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Туапсе уже четвертую ночь подряд продолжают тушить пожар на морском терминале, загоревшемся после атаки украинских беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в МАКСе. О масштабах возгорания говорит численность привлеченных сил — почти 800 человек.

Общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации ЧС, составляет 790 человек и 48 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на территории морского терминала в Туапсе после удара беспилотника вспыхнул пожар. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что после эвакуации, объявленной в Туапсе из-за пожара на НПЗ, спровоцированного атакой ВСУ, более 80 жителей остаются в гостиницах. По словам чиновника, ликвидация возгорания на морском терминале все еще продолжается.

Также сообщалось, что 14-летняя школьница, пропавшая после атаки украинского беспилотника на жилой дом в Туапсе 16 апреля, была найдена мертвой. Тело девочки обнаружили под обломками пятиэтажки на улице Сочинской. Позднее эту информацию опровергли.

Регионы
Краснодарский край
Туапсе
пожары
атаки БПЛА
«Не совсем курортный город»: раскрыт истинный мотив атак ВСУ на Туапсе
В Саратове умер ветеран Советско-японской войны
Лисовец рассказал о самочувствии после сообщений об онкологии
Табличка в честь Дудаева продержалась в Львове всего неделю
Носов назвал несчастным случаем инцидент на Кадыкчанском разрезе
Полковник назвал главную ценность освобожденной ВС РФ Покаляной
Стало известно, сколько в России многодетных семей
Мужчина обстрелял машину с ребенком в Киеве
Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели
Пакистан получил от Ирана новый вариант предложений по диалогу с США
Раскрыты подробности новой атаки БПЛА на Туапсе
Носов раскрыл детали спасательной операции на Кадыкчанском разрезе
Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии
Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?
Вучич ответил на слухи о получении изотопов для ядерного оружия
Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций
Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье
Синоптик рассказала, жителей какого региона ожидает «майская зима»
Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова
Раскрыто состояние раненных при атаке ВСУ детей из Запорожья
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
