В оперштабе рассказали, сколько спасателей тушат пожар в Туапсе Почти 800 человек и 48 машин были брошены на тушение терминала в Туапсе

В Туапсе уже четвертую ночь подряд продолжают тушить пожар на морском терминале, загоревшемся после атаки украинских беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в МАКСе. О масштабах возгорания говорит численность привлеченных сил — почти 800 человек.

Общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации ЧС, составляет 790 человек и 48 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на территории морского терминала в Туапсе после удара беспилотника вспыхнул пожар. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что после эвакуации, объявленной в Туапсе из-за пожара на НПЗ, спровоцированного атакой ВСУ, более 80 жителей остаются в гостиницах. По словам чиновника, ликвидация возгорания на морском терминале все еще продолжается.

Также сообщалось, что 14-летняя школьница, пропавшая после атаки украинского беспилотника на жилой дом в Туапсе 16 апреля, была найдена мертвой. Тело девочки обнаружили под обломками пятиэтажки на улице Сочинской. Позднее эту информацию опровергли.