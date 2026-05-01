01 мая 2026 в 11:17

Более 80 жителей Туапсе еще не вернулись в свои дома после пожара на НПЗ

Более 80 человек остаются в гостиницах после эвакуации в Туапсе Краснодарского края, объявленной из-за пожара на НПЗ в результате атаки ВСУ, заявил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, тушение возгорания на морском терминале продолжается.

В гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за возгорания на НПЗ, — отметил он.

Ранее сообщалось, что на территории потушенного нефтеперерабатывающего завода в Туапсе специалисты оборудовали специальную дренажную систему и защитную обваловку резервуаров. Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, эти меры необходимы для полного исключения риска разлива нефтепродуктов.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что атака ВСУ по нефтезаводу стала проявлением истерики. По словам дипломата, настало время поднимать вопрос о том, что задействование дронов малого радиуса — это фактически расстрел мирного населения.

