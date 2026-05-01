Вучич ответил на слухи о получении изотопов для ядерного оружия

Президент Сербии Александр Вучич решительно отверг обвинения в том, что страна использует российские технологии для создания ядерного вооружения. Сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» направлено исключительно на развитие фармацевтической отрасли и медицины, передает пресс-служба сербского лидера.

Мы пытаемся с несколькими хорошими специалистами в Институте ядерных наук «Винче» заниматься проблемами фармакологии, а они, наверное, думают, что кто-то создает ядерную бомбу, — заявил политик.

Вучич подчеркнул, что подобные слухи распространяются «сумасшедшими» в социальных сетях, которые имеют почти безграничные возможности для тиражирования дезинформации. До этого «Росатом» подтвердил заключение соглашения на поставку в Сербию закрытых источников гамма-излучения на базе изотопов иридия-192 и селена-75.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил поддержку президенту Вучичу, назвав его одним из редких европейских лидеров, адекватно оценивающих масштабы энергетического кризиса. Это заявление стало ответом на слова Вучича, который подтвердил точность прогнозов Дмитриева о росте стоимости нефти.