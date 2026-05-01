01 мая 2026 в 15:33

Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии

Туристический ретропоезд Туристический ретропоезд Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туристический ретропоезд, следующий по маршруту Сортавала — Рускеала, совершил вынужденную остановку в Республике Карелия из-за технической неисправности, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Состав должен был прибыть в конечный пункт еще в 11:20, однако уже более трех часов стоит в районе поселка Хелюля.

Находящиеся внутри люди жалуются, что их не выпускают из вагонов, пока железнодорожные службы решают вопрос с транспортировкой поезда. По предварительной информации, состав планируют отбуксировать назад до ближайшей станции

Поезд сломался, людей не выпускают. Сказали, что вернемся назад на ближайшую станцию, а дальше нас будут толкать, вот ждем, — рассказали пассажиры о ситуации.

Ранее десятки российских туристов не могут вылететь из Стамбула домой уже более 17 часов. Причиной задержки стала неисправность самолета авиакомпании Southwind Airlines. Как рассказали журналистам пассажиры, рейс в Москву должен был отправиться еще в 19:00, однако посадка так и не началась.

Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии
