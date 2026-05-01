Освобождение села Покаляное расширяет буферную зону России, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, контроль над данным населенным пунктом не только укрепляет защиту российских приграничных регионов, но и опровергает ложные заявления Киева о контроле над Купянском.

Освобождение данного населенного пункта опровергает теорию Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) о том, что якобы Украина полностью контролирует Купянск, так как Покаляное находится на Купянском направлении. Сейчас мы расширяем свою буферную зону, уничтожаем противника, тем самым приближаясь к промышленной зоне Чугуево под Харьковом. Мы устанавливаем буферную зону, в которую сегодня вошел еще один населенный пункт, чтобы ВСУ не могли обстреливать наши приграничные территории, — заявил он.

Ранее группировка «Север» сообщила, что Вооруженные силы РФ освободили Покаляное в Харьковской области. ВСУ пытались удержать село, перебросив инструкторов 157-й бригады с опытом АТО, однако подразделение было уничтожено.