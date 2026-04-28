Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале СВО на Украине, заявил президент Эстонии Алар Карис. По его словам, которые приводит Yle, теперь РФ более не заинтересована в контакте с ней.

Как уточнил Карис, ЕС много вложил в Украину. Не должно возникнуть ситуации, при которой в нужный момент за столом переговоров сидят США, Россия и, возможно, еще какая-то третья страна, а Европы там нет, объяснил он.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

Также бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский не станет уступать территории ради членства в Евросоюзе. По его словам, этот шаг будет означать капитуляцию Киева.