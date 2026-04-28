Политолог ответил, чем завершится «зерновой скандал» Украины с Израилем

Израиль не станет реагировать на выпады президента Украины Владимира Зеленского в рамках зернового спора, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он отреагировал на слова украинского политика, который пригрозил израильтянам санкциями за ввоз в страну якобы российского зерна. По словам политолога, Тель-Авив больше обеспокоен ближневосточным конфликтом, чем критикой со стороны Киева.

Украина не является стратегическим партнером Израиля, поэтому я сомневаюсь, что там вообще как-то будут реагировать на выпады Зеленского. Это не Китай, не США, не Британия, чтобы с экономической позицией украинцев кто-то где-то считался. Это такая бездонная бочка, которая находится на пике своего развала. Поэтому вряд ли какие-то санкции против Тель-Авива от Киева смогут пошатнуть экономику страны или просто заставить немного напрячься. Такие угрозы для Израиля — просто комариный укус, он их даже не почувствует. Мне кажется, [Биньямин] Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — NEWS.ru) не будет отвечать сумасшедшему человеку, который уже де-факто нелегитимен, как и киевский режим, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что Киев активно пытается заявить о себе на ближневосточном направлении, демонстрируя бурную имитацию политической активности. Однако, по словам политолога, действия Украины лишены смысла, поскольку страна предлагает защищать Израиль от Ирана, при этом имея проблемы на фронте.

Для Израиля сейчас важная задача — не быть аутсайдером на Ближнем Востоке, поскольку понятно, что там сейчас ситуация вышла из-под контроля, и зона хаоса расширяется. У Тель-Авива очень важная задача — сохранение своей военной группировки на территории Сирийской Арабской Республики и попытка как-то контролировать Иран и другие приграничные зоны. Понятно, что военный конфликт не закончен. Ситуация по Палестине полностью не решена. И вместо того, чтобы отвечать Зеленскому, угрожающему какими-то санкциями, мне кажется, вся активность будет сосредоточена вокруг ситуации некоего военного реванша, — заключил Самонкин.

Ранее в МИД Украины вызвали посла Израиля для вручения ноты протеста. Причиной стал заход в порт Хайфы судна, которое якобы перевозило зерно с новых территорий России.