28 апреля 2026 в 14:48

В диспансере имени Шишхова заявили о необходимости ремонта

Диспансер имени Шишхова: здание обветшало за 70 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Здание диспансера имени Шихова в Адыгее обветшало за 70 лет, заявили «КП-Кубань» в пресс-службе администрации учреждения. Представители отметили, что регулярно пытаются получить средства на ремонт.

Здание обветшало, ремонта не было десятилетиями. Мы каждый год подаем документы, проект новой больницы готов, участок выделен, но финансирования пока нет, — рассказали изданию.

Представители признались, что были в приятном шоке от решения пациентки отремонтировать одну из палат. Врачи не стали препятствовать, а после проделанной работы даже поблагодарили девушку.

Ранее сообщалось, что пациентка сама отремонтировала палату в Адыгее из-за плохого состояния стационара. Женщина находится в медучреждении с начала года, ей предстоит там лечиться еще два месяца.

