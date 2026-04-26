Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице

Пациентка сама отремонтировала палату в Адыгее из-за плохого состояния стационара, сообщил Telegram-канал Baza. Женщина находится в медучреждении с начала года, ей предстоит там лечиться еще два месяца.

Как отметил канал, она отреставрировала шкаф, покрасила часть стен и подоконник. Персонал больницы не выступил против такой инициативы.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что почти 90% жалоб пациентов на врачей возникают из-за того, что те не разговаривают с пациентами.

