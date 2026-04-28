28 апреля 2026 в 15:06

Глава МЧС вылетел в Туапсе по поручению Путина

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе и ликвидации последствий, сообщили в пресс-службе ведомства. Вылет был осуществлен по поручению президента страны Владимира Путина.

По поручению президента страны глава МЧС России вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий, — сказано в сообщении.

Ранее Путин по телефону заслушал доклад от Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе. Глава государства поручил министру направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.

До этого стало известно, что в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА в Туапсе собрали 7 тыс. кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси. Работы по очистке территории продолжаются с использованием специальных контейнеров для вывоза загрязненных материалов.

