Глава МЧС вылетел в Туапсе по поручению Путина Куренков вылетел на Кубань для контроля тушения возгорания на НПЗ в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе и ликвидации последствий, сообщили в пресс-службе ведомства. Вылет был осуществлен по поручению президента страны Владимира Путина.

Ранее Путин по телефону заслушал доклад от Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе. Глава государства поручил министру направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.

До этого стало известно, что в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА в Туапсе собрали 7 тыс. кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси. Работы по очистке территории продолжаются с использованием специальных контейнеров для вывоза загрязненных материалов.