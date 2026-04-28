28 апреля 2026 в 15:06

Врач напомнил об одном эффективном способе борьбы с тревогой

Врач Кудинов: отказ от просмотра новостей перед сном снизит уровень тревожности

Отказ от просмотра новостей и использования гаджетов перед сном снизит уровень тревожности, заявил НСН сомнолог Павел Кудинов. Он также отреагировал на сообщения о том, что у 80% россиян появилась бессонница в связи с интернет-блокировками.

Растет число пациентов с бессонницей. Люди просто чаще стали обращаться с этой проблемой к специалистам. Сложно связать это с тревогой на фоне отсутствия мессенджеров и блокировок. Наоборот, если доступ к новостям ограничился, тревожность может уменьшиться. У нас в целом обстановка сегодня такая, которая не располагает к эмоциональному спокойствию. Весна наступила, а это период, когда все проблемы обостряются, — высказался Кудинов.

Он посоветовал людям, склонным к тревожности, откладывать гаджеты за два часа до сна и в целом соблюдать информационную гигиену. Врач отметил, что самые важные новости человек узнает без просмотра каналов и пабликов.

Ранее психиатр Эдуард Холодов заявил, что, если тревожность приводит к проблемам со сном и концентрацией, головным болям, ощущению нехватки воздуха, нужно обратиться к специалисту. По его словам, учащенное сердцебиение, потливость и дрожь — тоже плохие признаки.

