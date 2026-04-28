Белоусов назвал фатальную ошибку ЕС в украинском конфликте

Евросоюз, который активно помогает Украине, все глубже погружается в конфликт на Украине, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. По его словам, в то же время США сокращают военную помощь Киеву, передает РИА Новости.

Наблюдается снижение активности Соединенных Штатов Америки в поддержке киевского режима на фоне роста помощи Украине со стороны европейских стран. Евросоюз все глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение, — считает министр.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. Дело в том, что после получения €90 млрд Киеву понадобилось еще €19 млрд на следующий год.

До этого стало известно, что Финляндия планирует до апреля 2027 года направить €300 млн (26 млрд рублей) на военную помощь Украине. Власти также уточнили, что намерены развивать промышленное сотрудничество, направленное на поддержку оборонных отраслей обеих стран. Поддержка будет выделена в оставшуюся часть срока полномочий парламента.