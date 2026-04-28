28 апреля 2026 в 13:38

Политолог ответил, какого игрока не будет за столом переговоров по Украине

Политолог Светов: ЕС не примет участия в урегулировании украинского кризиса

ЕС не примет участия в урегулировании украинского кризиса, так как сейчас Европа за столом переговоров не нужна ни России, ни Соединенным Штатам, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, возможно, европейские страны в данном процессе необходимы лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сейчас Европа за столом переговоров не нужна ни нам, ни американцам. Возможно, нужна она только Зеленскому. Для того чтобы ЕС мог претендовать на право быть участником переговорного процесса, ему необходимо сделать конкретные шаги: прекратить поставку оружия на Украину и не снабжать ее разведданными. Европейскому союзу важно иметь место в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Эти страны хотят поднять свою значимость на мировой арене. Более того, Европа не лишилась своего права влиять на переговоры — она его даже не приобретала, — сказал Светов.

По его словам, риторика президента Эстонии Алара Кариса по этому поводу является просто «пустым сотрясением воздуха». Он отметил, что эта страна была в числе первых в ЕС, которые отказывались от назначения специального уполномоченного представителя Европы по переговорам с Россией в начале СВО.

Ранее Карис заявил, что Европе следует начать подготовку к возобновлению контактов с Россией на период после завершения украинского конфликта. Он предложил думать о завершении кризиса уже сейчас, независимо от реальных сроков прекращения боевых действий.

