Российские роботы «Курьер» оснащены системой «Еж», которая эффективно защищает их от атак дронов ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. В будущем, по его мнению, такие аппараты смогут действовать на основе искусственного интеллекта без участия оператора.

Пока уровень искусственного интеллекта, который используется на [наземных роботах], еще не такой высокий, как на воздушных дронах. Но, я думаю, программы будут достаточно быстро доработаны, и они смогут решать многие вопросы не под управлением операторов, а самостоятельно. Угроза от этого достаточно велика, учитывая применение таких машин. Но есть и средства обороны. Например, для нашего робота «Курьера» разработана защита под названием «Еж». Сверху устанавливаются прутья, которые защищают данный наземный дрон от беспилотников, причем достаточно эффективно, — поделился Кнутов.

Он отметил, что робот «Курьер» решает логистические задачи: перевозит боеприпасы, раненых и продукты питания. По словам Кнутова, даже если дрон выходит из строя, его стараются эвакуировать, отремонтировать и вернуть в строй. Поэтому, подчеркнул военный эксперт, это направление будет активно развиваться.

Что касается тех дронов, которые сейчас применяет киевский режим, ВС РФ достаточно успешно работают по ним беспилотниками. Я думаю, что поставка 25 тыс. роботов [ВСУ] принципиального значения играть не будет, но облегчит существование украинских войск на передовой. Почему? Потому что невозможно провести ротацию. Сейчас с помощью дронов пытаются доставить продукты питания и боеприпасы. Теперь это будет делаться с помощью наземных машин условно в ночное время, когда они малозаметны. Это позволит решать целый ряд задач на поле боя, — заключил Кнутов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что использование роботизированных комплексов не спасет Вооруженные силы Украины от потерь на передовой. По его мнению, украинское командование ошибается, полагаясь на замену живой силы беспилотниками.