В Госдуме ответили, зачем на самом деле во Львове открыли мемориал Дудаеву

Депутат Журавлев: во Львове открыли мемориал Дудаеву, чтобы позлить Россию

Открытие мемориала бывшему лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву во Львове является попыткой позлить Москву и продемонстрировать бессильную злобу перед лицом России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, имя этого человека используется исключительно в качестве «красной тряпки», чтобы в очередной раз спровоцировать российское общество.

Имя Дудаева используется исключительно ради того, чтобы позлить Россию. Помахать в очередной раз перед нашими лицами красной тряпкой. Человек, втянувший нашу страну в длительную кровопролитную войну, воспринимается исключительно как экстремист и террорист. Посмотрите, где есть улицы Дудаева, — Украина, страны Балтии, Польша. Там от одного упоминания об РФ появляется бессильная злоба. Сделать ничего не могут и лишь публично славят того, кто для большинства адекватных жителей планеты героем не является. Мне после развешивания таких мемориальных досок сразу ясен ответ на извечный украинский вопрос: «А нас за шо?» — сказал Журавлев.

