Военэксперт назвал главную подоплеку контракта на наземные роботы для ВСУ

28 апреля 2026 в 13:39

Военэксперт Кнутов: ВСУ ждут от Запада наземных роботов из-за нехватки солдат

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины ждут от Запада поставок наземных роботов из-за нехватки солдат, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, на фоне огромных потерь в живой силе роботизированная техника становится универсальным средством для решения широкого круга боевых задач.

На сегодняшний день наземные роботы, такие как гусеничные транспортеры, уже широко применяются РФ в ходе СВО. У нас это робот «Курьер». Противник тоже имеет подобные технологии. Переход ВСУ на роботов связан с нехваткой личного состава, а она действительно очень большая. В этих условиях роботизированная техника становятся тем средством, которое позволяет решать многие вопросы. С помощью роботов можно доставлять боеприпасы, продукты питания, вывозить раненых, минировать и разминировать. Можно использовать минометы и устанавливать пулеметы, то есть эта техника достаточно серьезная и уже применяется в ряде операций, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины переходят на новую тактику ведения боя, активно используя наземных роботов. По информации британских СМИ, беспилотные наземные аппараты могут заменить около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
