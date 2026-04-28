В Санкт-Петербурге начали принимать в ясли малышей до года

В Санкт-Петербурге изменились правила приема в ясли, сообщает «Петербург2». Теперь отдать детей в учреждение можно будет до достижения ими года.

Сообщается, что 96% яслей в регионе сейчас работают полный день — с 7 до 19 часов. Сейчас число детей, посещающих ясли, выросло до 45 тыс. человек.

По мнению властей, такая мера поддержки поможет родителям, которые хотят выйти на работу, не дожидаясь конца декретного отпуска, осуществить свои планы. В ближайшие месяцы планируется завершить строительство новых учреждений в районах с наибольшим дефицитом мест.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что в России нужно широко распространить услуги социальных нянь. По ее словам, это будут квалифицированные специалисты, которые смогут помогать семьям либо бесплатно, либо за небольшую сумму.