Путин раскрыл, как продление работы детсадов поможет женщинам

Продление часов работы детских садов и яслей поможет женщинам раньше возвращаться на работу из декрета, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, инициатива поможет сохранить профессиональную квалификацию, передает пресс-служба Кремля.

Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах, — сказал Путин.

Ранее президент сообщил, что на прямую линию поступило свыше 3 млн вопросов, большинство из которых касались социальной политики. Путин отметил, что эти обращения отражают наиболее актуальные проблемы, волнующие граждан, и ставят задачи перед правительством.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости уравнять льготы для многодетных матерей и ветеранов труда, назвав нынешние выплаты недостаточными. Он подчеркнул, что воспитание троих и более детей — это тяжелый ежедневный труд, который государство должно достойно вознаграждать.