Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:39

В Госдуме предложили уравнять льготы многодетных и ветеранов труда

Глава ЛДПР Слуцкий: пособия многодетным необходимо увеличить

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Льготы для многодетных матерей и ветеранов труда необходимо уравнять, заявил 360.ru глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, нынешних выплат недостаточно.

Воспитание троих и более детей — это круглосуточная работа без выходных, больничных и отпусков. Такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне, — рассказал Слуцкий.

Глава ЛДПР отметил, что такая инициатива поможет повысить престиж материнского труда в обществе. Он подчеркнул, что увеличение выплат также даст молодым семьям ощущение стабильности и дополнительные гарантии тем, кто только планирует детей.

Ранее юрист Иван Курбаков рассказал, что государство должно выдавать молодым семьям социальное жилье с возможностью выкупа через 10–15 лет. По его словам, такой подход должен стать приоритетом демографической политики РФ.

Леонид Слуцкий
многодетные
льготы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серийный похититель еды попался в руки силовиков
Механизм кровати убил двухлетнюю девочку во время игры
Стали известны планы Дмитриева на форуме в Давосе
Крупного российского девелопера обязали честно работать с провайдерами
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.