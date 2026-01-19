В Госдуме предложили уравнять льготы многодетных и ветеранов труда

Льготы для многодетных матерей и ветеранов труда необходимо уравнять, заявил 360.ru глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, нынешних выплат недостаточно.

Воспитание троих и более детей — это круглосуточная работа без выходных, больничных и отпусков. Такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне, — рассказал Слуцкий.

Глава ЛДПР отметил, что такая инициатива поможет повысить престиж материнского труда в обществе. Он подчеркнул, что увеличение выплат также даст молодым семьям ощущение стабильности и дополнительные гарантии тем, кто только планирует детей.

Ранее юрист Иван Курбаков рассказал, что государство должно выдавать молодым семьям социальное жилье с возможностью выкупа через 10–15 лет. По его словам, такой подход должен стать приоритетом демографической политики РФ.