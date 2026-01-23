Россиянка получила от школьника интимные кадры со своей дочерью На Урале школьник прислал матери возлюбленной интимные кадры с дочерью

В Екатеринбурге школьник прислал матери возлюбленной видео, на котором ее дочь занимается интимом с его приятелем, передает «КП — Екатеринбург». По данным издания, он был влюблен в девочку и ревновал ее к знакомому.

В материале сказано, что в ноябре он увидел, как подростки занимаются любовью, и снял все на видео. Спустя два месяца он отправил кадры матери школьницы, когда девочка отказалась с ним встречаться. Женщина обратилась в полицию и написала заявление о незаконном изготовлении порнографии с ее ребенком. По словам девочки, в тот день она была в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое мужчин подпали под статью об изнасиловании несовершеннолетней. Один из злоумышленников, предположительно, изначально притворялся, будто хочет помочь 15-летней школьнице, которая гуляла пьяной на морозе.

Также в Екатеринбурге задержали проститутку по имени Родион нетрадиционной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Как уточнил член ОП Дмитрий Чукреев, уроженец Тюмени переодевался в женщину и оказывал интим-услуги мужчинам. Силовики обнаружили Родиона в квартире в Ленинском районе.