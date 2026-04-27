Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас

Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас Президент Эстонии Карис призвал Европу готовиться к возобновлению контактов с РФ

Европе следует начать подготовку в возобновлению контактов с Россией на период после завершения украинского конфликта, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat. Как сообщает телерадиокомпания ERR, политик предлагает думать о завершении кризиса уже сейчас — независимо от реальных сроков прекращения боевых действий.

Источники отмечают, что многие эстонские политики, наоборот, обычно акцентируют внимание на угрозе эскалации конфликта. По словам Кариса, разговоры о том, что боевые действия якобы могут переместиться на территорию Эстонии, «подогревают те, кто хочет нанести Эстонии ущерб».

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что Германии следует начать диалог с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению авторов материала, отказ от переговоров может привести к ослаблению позиций Европы. При отсутствии самостоятельной позиции европейские государства могут оказаться в уязвимом положении в процессе урегулирования международных конфликтов, считают в издании.