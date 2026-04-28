Россияне определят лучшие агентства недвижимости путем голосования

Медиа о недвижимости «Движение.ру» и федеральная премия Urban запустили народное голосование, по итогам которого составят топ российских агентств недвижимости. Каждый желающий может проголосовать за любую компанию из списка номинантов. Организаторы разошлют приглашения участникам по всей стране — от крупных федеральных сетей до региональных игроков. Агентства также могут подать заявку самостоятельно. Аналитики прогнозируют, что в конкурсе примут участие около 500 организаций.

Участие в профессиональном конкурсе, особенно с открытым народным голосованием, — лучший способ публично подтвердить свой уровень экспертизы. Для клиентов агентств недвижимости премия выполняет роль навигатора. Статус «Лучшее агентство» — это индикатор надежности, который помогает семье или инвестору принять решение с минимальными рисками. Для агентств — это возможность получить независимую оценку своей работы, — отметила директор медиацентра Движение.ру Екатерина Нечаева.

Народное голосование продлится до 8 июня. Затем составят шорт-лист «Топ-100 лучших агентств недвижимости» — в него войдут компании, набравшие больше всего голосов. Участников распределят по четырем категориям: элитные агентства, а также компании со штатом до 10 человек, от 11 до 100 человек и свыше 100 сотрудников. Каждый финалист получит рейтинговый балл в зависимости от занятого места по итогам голосования.

К участию в профессиональном конкурсе приглашаются любые агентства недвижимости, работающие в России. Имена лидеров объявят 17 июня на церемонии 18-й федеральной премии Urban, которая пройдет в рамках форума недвижимости «Движение».

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали при заключении договоров с агентствами недвижимости обращать внимание на обязанности исполнителя и стоимость его услуг. Еще один важный нюанс при аренде жилья: риелтор обязан уложиться в срок, прописанный в договоре. Клиент может расторгнуть договор в одностороннем порядке, но с оплатой фактических расходов исполнителя.