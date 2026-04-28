«Ни с чем не сравнимо»: солист «Иванушки International» о партнерских родах

Музыкант, актер и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко на препати премии RU.TV высказался в поддержку партнерских родов. Он призвал мужчин преодолеть страх и присутствовать при появлении своих детей на свет, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, это ни с чем не сравнимое чувство.

Я не могу вам сказать за всех, я могу сказать только за себя. Я присутствовал на родах. <...> Я призываю всех, кто решается идти, не бояться. Это ни с чем не сравнимый момент в жизни, правда. Я когда вышел от Даши (Дарья Тарасова, жена Туриченко. — NEWS.ru) и ждал, когда она появится, я первым взял сына на руки, и это несравнимо... Даже когда мы выступали в «Лужниках», не было такого ощущения, — поделился он.

Ранее Туриченко рассказал, что узнал о беременности жены на дне рождения друга. Он отметил, что пара запечатлела этот момент не только на фото и видео, но и на картине. Туриченко отметил, что пока не раскрывает имя сына, так как считает этот момент слишком интимным. По его словам, о рождении ребенка пара приняла решение сообщить сразу, так как знала, что друзья и фанаты группы очень ждут эту новость.