Эвакуация в Туапсе, пятеро погибших, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 апреля

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе

За сутки над Россией сбили более 200 беспилотников. В Туапсе вновь загорелся недавно потушенный нефтеперерабатывающий завод, объявлена эвакуация. Пять мирных жителей погибли за сутки в результате ударов беспилотников. Пленные украинские военные рассказали о заградотрядах, убивающих мирных жителей. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 200 украинских беспилотников сбили над РФ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ попытались ударить по регионам России с помощью 216 беспилотников. По данным Минобороны РФ, 30 из них были перехвачены в период с 10:00 до 22:00 над Белгородской, Курской областями, Крымом и Черным морем.

Остальные 186 БПЛА ликвидировали в ночь на 28 апреля, уточнили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что дроны пытались атаковать Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую и Курскую области, Краснодарский край, Крым, а также объекты в Черном и Азовском морях.

В Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод после падения обломков дрона ВСУ

В Туапсе из-за падения обломков беспилотника вновь загорелся только что потушенный нефтеперерабатывающий завод, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания были привлечены 164 человека и 46 единиц техники, уточнили в оперштабе.

«Сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация. Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы № 6», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаке дронов ВСУ на Туапсе.

В каких российских регионах есть погибшие и раненые в результате атак ВСУ

В селе Бобрава Белгородской области в результате удара беспилотника погибли фельдшер Беловской ЦРБ и ее муж, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Их 16-летний сын выжил и был госпитализирован с травмами, уточнил он.

Еще один человек погиб в селе Вознесеновка — беспилотник ударил по его машине, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Также в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — добавил он.

В селе Брахлов Брянской области погиб сотрудник АПХ «Мираторг» в результате удара украинского дрона, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Трое мирных жителей получили ранения в хуторе Красиво Белгородской области, один — в Севском районе Брянской области.

Два человека погибли, 24 получили ранения в результате атак ВСУ на ДНР за прошедшую неделю, сообщила местный омбудсмен Дарья Морозова. По ее словам, общее число пострадавших жителей региона достигло 16 420 человек. Среди раненых — 1051 ребенок, уточнила она.

В Минобороны РФ не комментировали сведения о погибших и раненых в регионах РФ в результате атак противника.

Украинские БПЛА разбили обелиск «Городу-герою Севастополю»

Обелиск «Городу-герою Севастополю» был поврежден во время массированной атаки ВСУ на город, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Монумент обследуют представители профильных служб.

«Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что за сутки над городом сбили 20 БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке беспилотников противника на Севастополь.

Пленные военные ВСУ рассказали о карательных заградотрядах, убивающих мирных жителей

На Украине действуют заградотряды, перед которыми поставлена единственная задача — убивать исключительно мирных жителей, заявили РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Пленные украинские солдаты заявили, что такие отряды бесчинствовали в Буче, а также причастны к военным преступлениям в Курской области. Источник также отметил, что военнопленные 157-й бригады ВСУ подтвердили информацию о присутствии заградотрядов в Краснопольском районе Сумской области.

Суд РФ приговорил двоих предателей к 26 годам заключения

Южный окружной военный суд приговорил Дениса Глущенко и Александра Малышева к 26 годам лишения свободы по делу о содействии нанесению удара по российским военнослужащим, сообщили в пресс-службе суда.

Осужденные будут отбывать первые пять лет срока в тюрьме, после чего их отправят в колонию строгого режима.

