«Чудовищная трагедия»: фельдшер из Курска и ее муж погибли при атаке ВСУ

В Белгородской области в результате удара беспилотника по блокпосту погибли фельдшер Беловской ЦРБ и ее муж, сообщил в соцсетях губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, их 16-летний сын выжил и был госпитализирован с травмами.

Чудовищная трагедия. Нет сил представить, какое это горе для ребенка — видеть гибель родителей своими глазами. Окажем ему всю помощь, — отметил Хинштейн.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

Ранее два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.