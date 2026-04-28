Суд приговорил двух фигурантов к 26 годам за помощь ВСУ

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 10:31

Суд приговорил двух россиян к 26 годам за содействие ВСУ при ударе по ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Южный окружной военный суд назначил россиянам Денису Глущенко и Александру Малышеву по 26 лет лишения свободы по делу о содействии в нанесении удара по российским военнослужащим, сообщили в пресс-службе суда. Подсудимых отправили в колонию строгого режима.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Глущенко Д.С. — 26 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме; Малышеву А.В. — 26 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, — говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2022 году осужденные связались с украинской разведкой, а в 2023 году собрали и передали данные о местах дислокации российских войск. Это позволило ВСУ нанести ракетно-бомбовый удар, в результате которого здания были разрушены или повреждены.

Ранее суд приговорил троих жителей Ростова-на-Дону к срокам от 10,5 до 20 лет колонии за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. Фигуранты приобрели топливо на заправке и совершили поджог релейного шкафа, а также получили от неустановленного лица координаты других целей в Пролетарском районе.

Россия
суды
приговоры
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Москва

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.