Суд приговорил двух фигурантов к 26 годам за помощь ВСУ Суд приговорил двух россиян к 26 годам за содействие ВСУ при ударе по ВС России

Южный окружной военный суд назначил россиянам Денису Глущенко и Александру Малышеву по 26 лет лишения свободы по делу о содействии в нанесении удара по российским военнослужащим, сообщили в пресс-службе суда. Подсудимых отправили в колонию строгого режима.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Глущенко Д.С. — 26 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме; Малышеву А.В. — 26 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, — говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2022 году осужденные связались с украинской разведкой, а в 2023 году собрали и передали данные о местах дислокации российских войск. Это позволило ВСУ нанести ракетно-бомбовый удар, в результате которого здания были разрушены или повреждены.

Ранее суд приговорил троих жителей Ростова-на-Дону к срокам от 10,5 до 20 лет колонии за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. Фигуранты приобрели топливо на заправке и совершили поджог релейного шкафа, а также получили от неустановленного лица координаты других целей в Пролетарском районе.