27 апреля 2026 в 16:46

Троих ростовчан жестко наказали за подготовку диверсий

Трое жителей Ростова получили до 20 лет колонии за подготовку поджогов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Ростова-на-Дону к срокам от 10,5 до 20 лет колонии за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Фигуранты приобрели топливо на заправке и совершили поджог релейного шкафа, а также получили от неустановленного лица координаты других целей в Пролетарском районе.

1 сентября 2023 г. подсудимые прибыли на одну из автозаправочных станций Ростова-на-Дону, где приобрели автомобильное топливо. В ночное время они прибыли к участку местности, один из них поджег релейный шкаф. С 23 августа по 6 сентября 2023 года он же получил от неустановленного лица сведения о месте расположения других релейных шкафов, находящихся на территории Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда сообщили, что житель Томской области, не достигший совершеннолетия, был признан виновным в госизмене и попытке теракта на железнодорожных путях. Судебным решением ему назначено 6,5 года воспитательной колонии.

Общество

Общество

Москва

