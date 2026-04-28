В Финляндии заявили о провале ЕС после заявления Мерца об Украине Политик Мема: заявления Мерца об уступках Украины говорят о провале Евросоюза

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради мира, свидетельствуют о величайшем политическом провале Европы за последние десятилетия, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. Он также отметил, что позиция европейских лидеров по урегулированию конфликта постепенно начинает меняться.

Это называется политическим провалом, величайшим провалом Европы за десятилетия. В тот момент, когда Украина начнет вести переговоры, это станет политическим концом в Евросоюзе для таких людей, как Мерц, — написал Мема.

Ранее Мерц заявил, что Украине придется смириться с уступкой части своей территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией. Канцлер также предостерег украинскую сторону от завышенных надежд на скорое вступление в ЕС.

После этого бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский не станет уступать территории ради членства в Евросоюзе. По его словам, этот шаг будет означать капитуляцию Киева.