В Госдуме напомнили о важной мере поддержки предпенсионеров

Предпенсионеры в России освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Предпенсионерами считаются граждане, которым до выхода на страховую пенсию по старости осталось пять лет или менее. Такой статус получают мужчины с 59 лет и женщины с 54 лет. Для этой категории граждан предусмотрен широкий спектр мер поддержки. В сфере налогообложения действуют значительные преференции. Предпенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида. По земельному налогу для них установлен вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного участка. Если его площадь не превышает шесть соток, налог может не начисляться вовсе, — сказал Чаплин.

Он отметил, что с текущего года такие льготы предоставляются в беззаявительном порядке.

С 2026 года льготы по земельному налогу для предпенсионеров предоставляются в беззаявительном порядке на основании данных, автоматически передаваемых между ведомствами. Работающие граждане предпенсионного возраста имеют право на два оплачиваемых рабочих дня в год для прохождения диспансеризации с сохранением рабочего места и среднего заработка. Кроме того, законодательство предусматривает дополнительную защиту от увольнения: расторжение трудового договора по инициативе работодателя с предпенсионером требует веских оснований. Необоснованный отказ в приеме на работу может повлечь административную или уголовную ответственность, — заключил Чаплин.

Ранее директор направления подбора персонала HR-холдинга Ventra Александра Наумова заявила, что россияне предпенсионного возраста и старше начали намного активнее искать работу и подработку в 2025 году. Ключевыми драйверами этого тренда она назвала финансовые факторы, демографию и пенсионную реформу, которая заставляет людей дольше оставаться на рынке.