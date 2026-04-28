В Молдавии оценили ситуацию на границе с Приднестровьем

Вице-премьер Молдавии Киверь заявил о минировании границы Украиной

Украина могла заминировать участок границы с Приднестровьем, заявил вице-премьер Молдавии Валерий Киверь. По его оценке, такие действия связаны с перераспределением сил в зоне конфликта, сообщает ТАСС.

Украина, вероятно, прибегла к минированию границы с приднестровским регионом, чтобы иметь возможность перебросить часть войск, размещенных на этом участке, на более активные направления противостояния, — сказал вице-премьер.

Ранее депутат Государственной думы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что президент Республики Молдова Майя Санду в самом начале российской спецоперации совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

Также посол Украины в Молдавии Паун Роговей сообщил, что украинские военные установили минные заграждения на отрезке границы с Приднестровьем. По словам дипломата, на этом участке также развернута аппаратура технического контроля.