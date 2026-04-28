Песков раскрыл главную цель защиты миноритариев в России

Механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в России нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, бывают случаи, когда активы обращаются в доход государства или с ними происходят иные действия в рамках законов и исключительно по решению суда.

И очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев, которые являются добросовестными приобретателями. Вот преследуется эта цель, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что имели место определенные ситуации, на основе которых шли обсуждения. В результате был сделан вывод о необходимости принять соответствующие меры для того, чтобы захеджировать риски для миноритарных акционеров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию координационного механизма защиты прав миноритарных акционеров. Ответственными за исполнение назначены Центральный банк РФ и Генеральная прокуратура, разработка должна завершиться до 1 августа.