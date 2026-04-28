Авиакомпании обратились к властям Евросоюза из-за роста цен

Европейские авиакомпании начали использовать рост цен для давления на власти ЕС и Великобритании с целью пересмотра действующих правил, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов отрасли. По их данным, перевозчики выступают против ряда инициатив, влияющих на условия работы.

В числе требований — отказ от планов разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь. Лоукостеры утверждают, что это нарушит их бизнес-модель, основанную на быстрой посадке и высадке.

Авиакомпании также добиваются изменений в правилах «танкеринга», ограничивающих заправку там, где топливо дешевле. Лоббисты предупреждают, что такие нормы ставят перевозчиков ЕС в невыгодное положение на фоне удвоения цен на топливо.

Некоторые крупные игроки уже столкнулись с трудностями: Easy Jet сообщила о весенних убытках, Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов, а Virgin Atlantic заявила о рисках выхода на прибыль. В Евросоюзе пока не готовы к пересмотру законодательства, но допускают временные послабления. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что власти могут ослабить требования при ухудшении ситуации.

Ранее американская авиакомпания Avelo Airlines уволила единственную женщину — командира воздушного судна Кимберли Даффи после жалобы на нее от сотрудников-мужчин. В ходе работы Даффи обнаружила нарушения: игнорирование противообледенительной системы, неверные схемы Boeing 737 и ошибочное начисление летных часов.