В Рязани местных жителей будут судить по делу о дропперстве

В Рязани местных жителей будут судить по делу о дропперстве

Трое жителей Рязани пойдут под суд по подозрению в дропперстве, сообщает «МК в Рязани». Фигурантами стали трое молодых людей.

Сообщается, что 17-летняя девушка искала подработку и нашла предложение о совершении транзакций на другие карты. Еще одной фигуранткой стала 19-летняя местная жительница — она присоединилась к той же схеме.

Также судить будут 26-летнего молодого человека — он передал свою банковскую карту знакомому за 2 тыс. рублей в месяц. Всем фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Купчино задержали дроппера, которого подозревают в обмане пенсионерки на 1,4 млн рублей. Фигурант притворялся сотрудником различных организаций — он действовал по указаниям неустановленного куратора.