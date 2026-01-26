В Купчино задержали дроппера за обман пенсионерки на 1,4 млн рублей

В Купчино задержали дроппера, которого подозревают в обмане пенсионерки на 1,4 млн рублей, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его подозревают в участии в масштабной мошеннической схеме.

В ведомстве рассказали, что фигурант притворялся сотрудником различных организаций. Уточняется, что он действовал по указаниям неустановленного куратора.

Возбуждено уголовное дело. В ведомстве продолжают работу по установлению личности куратора.

Ранее сообщалось, что В Санкт-Петербурге Московский районный суд приговорил дроппера к трем годам и шести месяцам лишения свободы за обман нескольких пенсионеров. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима — его также оштрафовали на 60 тыс. рублей.