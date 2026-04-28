Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 12:39

Песков: информация о местах поражения в РФ при атаках ВСУ является закрытой

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любая информация о местах поражения на территории России при ударах ВСУ недоступна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти не говорят о ней публично.

Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично, — отметил он.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

До этого в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он также рассказал об атаке FPV-дрона квадрокоптерного типа в деревне 1-е Яньково Рыльского района. Беспилотник нанес удар по территории агрофермы «Рыльская».

Власть
Дмитрий Песков
атаки
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.