Песков: информация о местах поражения в РФ при атаках ВСУ является закрытой

Песков: информация о местах поражения в РФ при атаках ВСУ является закрытой

Любая информация о местах поражения на территории России при ударах ВСУ недоступна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти не говорят о ней публично.

Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично, — отметил он.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

До этого в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он также рассказал об атаке FPV-дрона квадрокоптерного типа в деревне 1-е Яньково Рыльского района. Беспилотник нанес удар по территории агрофермы «Рыльская».