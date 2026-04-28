«Их подвиги»: Песков назвал одну из главных гордостей России Песков: Россия гордится работниками скорой помощи и их подвигами

Россия гордится работниками скорой помощи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страна особенно помнит их подвиги в ковидный период. Сегодня, 28 апреля, в стране проходит ежегодное празднование дня работника скорой.

Мы гордимся теми, кто работает в скорой помощи, мы помним их подвиги, подвиги на протяжении всего времени, особенно, конечно, подвиги, которые они совершали в «ковид», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что парад в честь Дня Победы 9 мая на Красной площади состоится. По словам представителя Кремля, касательно формата мероприятия и участия в нем военной техники будет сообщено дополнительно.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в России нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей. По его словам, именно эта цель преследуется при разработке соответствующего механизма.

Кроме того Песков заявил, что меры по устранению последствий удара украинских дронов в Туапсе принимаются на должном уровне. БПЛА атаковали регион в ночь с 27 на 28 апреля.