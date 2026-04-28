ВСУ атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара

В ЛНР ВСУ атаковали сотрудников МЧС во время тушения ландшафтного пожара

ВСУ с применением беспилотника нанесли удар по сотрудникам МЧС во время тушения ландшафтного пожара в селе Смоляниново ЛНР, передает пресс-служба ГУ МЧС по республике. По данным ведомства, никто не пострадал.

Вблизи села Смоляниново произошло возгорание сухой растителньости на октрытой территории. Спасатели прибыли для ликвидации пожара. Во время работы они подверглись целенаправленной атаке беспилотника, — сказано в сообщении.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

До этого в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

