28 апреля 2026 в 14:12

«Хочет польстить»: политолог о реальной причине конфликта Украины и Израиля

Политолог Самонкин: Британия натравливает Украину на Израиль ради мести США

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Британия натравливает Украину на Израиль ради мести США, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Киев сейчас активно подталкивают к конфликту с ближайшими союзниками Вашингтона на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) чувствует себя каким-то бессмертным политиком, который может указывать другим странам, как экономически торговать, какие маршруты использовать и давить на союзников США. В конфликте с Израилем явно не просматриваются интересы Соединенных Штатов. Британская корона всячески пытается отомстить американцам за уход в сторону Ближнего Востока. Поэтому британцы натравливают киевский режим на союзников США в регионе. Мне кажется, этот информационный момент больше интересен самой Украине — мнить себя великой страной. Зеленский пытается играть в большую геополитику и заодно хочет польстить британских хозяевам, — сказал Самонкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не комментирует зерновой спор, который возник между Украиной и Израилем. Накануне Киев сообщил, что прибывшее в израильский порт Хайфа зерно было якобы собрано на новых территориях России.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Санду раскрыла детали обмена с Россией
Туроператор рассказал, куда выгоднее всего поехать на майские праздники
Ватутин раскрыл, как победа ЦСКА в Евролиге повлияла на успех россиян на ЧЕ
Президент ЦСКА назвал ключевых баскетболистов чемпионской команды 2006 года
Эксперт предупредила о рисках бездумного копирования ИИ
В Кремле рассказали о планах Путина на 29 апреля
Социолог ответил, нужно ли запрещать электросамокаты
В московском хостеле обнаружили 15 нелегальных мигрантов
В ФСБ раскрыли детали возвращения в Россию жены военного
Россиянам раскрыли, как легко вывести мошенников на чистую воду
ФСБ опубликовала кадры с обменянными на россиян молдавскими шпионами
Турция закрыла воздушное пространство для борта президента Израиля
Почему рынок уходит от простой продажи топлива к комплексным решениям
«Большая победа»: в СПЧ высказались о возвращении археолога Бутягина в РФ
У Вани Дмитриенко через суд выбивают более миллиона рублей
ОАЭ приняли неожиданное решение по ОПЕК
Посол России в Молдавии раскрыл, как Кишинев нарушает нейтралитет
Журналист Пашков объяснил, зачем Киеву конфликт с Израилем
«Фартовый» сразится с чемпионом мира в кулачном бою в Санкт-Петербурге
«Одиннадцатая мировая»: звезда демократов опозорилась на весь Конгресс США
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

