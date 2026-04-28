Британия натравливает Украину на Израиль ради мести США, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Киев сейчас активно подталкивают к конфликту с ближайшими союзниками Вашингтона на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) чувствует себя каким-то бессмертным политиком, который может указывать другим странам, как экономически торговать, какие маршруты использовать и давить на союзников США. В конфликте с Израилем явно не просматриваются интересы Соединенных Штатов. Британская корона всячески пытается отомстить американцам за уход в сторону Ближнего Востока. Поэтому британцы натравливают киевский режим на союзников США в регионе. Мне кажется, этот информационный момент больше интересен самой Украине — мнить себя великой страной. Зеленский пытается играть в большую геополитику и заодно хочет польстить британских хозяевам, — сказал Самонкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не комментирует зерновой спор, который возник между Украиной и Израилем. Накануне Киев сообщил, что прибывшее в израильский порт Хайфа зерно было якобы собрано на новых территориях России.