Назван лидер крупной мировой державы, чья партия переживает агонию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лейбористы испытывают серьезные политические трудности, заявила NEWS.ru политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Злата Миронова. По ее словам, кризис доверия к британским властям усиливается на фоне критического состояния экономики.

Рейтинг одобрения Стармера в апреле составил минус 39%, что отражает разницу между числом сторонников и критиков главы правительства. Его образ окончательно рассыпался на фоне скандала с назначением Питера Мандельсона (британский политик. — NEWS.ru) послом в США. Связи Мандельсона с одиозным Джеффри Эпштейном (американский финансист. — NEWS.ru) и вскрывшиеся факты лжи премьера о проверках безопасности стали для Даунинг-стрит точкой невозврата. Лейбористы переживают политическую агонию: их электоральный вес перед выборами 2029 года сократился до 18,3%, а ключевым выгодоприобретателем кризиса стал евроскептик Найджел Фарадж (лидер партии »Реформировать Соединенное Королевство». — NEWS.ru), — поделилась Миронова.

Она отметила, что партия «Реформировать Соединенное Королевство» показывает впечатляющий рост, достигнув отметки в 25,6%. По словам политолога, Фарадж успешно объединяет протестные настроения: он привлек известных консерваторов Роберта Дженрика, Эндрю Россиндела и бывшего министра внутренних дел Великобритании Суэллу Браверман.

После триумфа на муниципальных выборах в мае 2025 года Фарадж де-факто закрепил за собой статус главного оппонента Стармера, а предстоящее 7 мая голосование в местные органы власти может стать финальным аккордом в демонтаже нынешней расстановки сил. Кризис доверия к главе правительства усугубляется катастрофическим положением экономики. Бремя военной помощи Украине, составившее в прошлом году 600 млн фунтов, наносит ощутимый удар по бюджету, а госдолг, достигший в прошлом году 100% ВВП страны, лишь подчеркивает глубину финансовых проблем Великобритании, — добавила Миронова.

Она подчеркнула, что экономические проблемы Лондона усугубляются дипломатическим кризисом в отношениях с Вашингтоном, после того как Стармер отказался поддержать Штаты в войне против Ирана. По словам эксперта, визит короля Карла III в США воспринимается как отчаянная попытка восстановить утраченный авторитет Британии.

Ранее сообщалось, что после увольнения заместителя главы МИД Великобритании Олли Роббинса в партии лейбористов начался разлад. Действия Стармера вызвали недовольство даже среди однопартийцев и привели к критике со стороны оппозиции.