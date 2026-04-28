Назван лидер крупной мировой державы, чья партия переживает агонию

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 03:40

Политолог Миронова: Стармер и лейбористы переживают политическую агонию

Кир Стармер Кир Стармер Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лейбористы испытывают серьезные политические трудности, заявила NEWS.ru политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Злата Миронова. По ее словам, кризис доверия к британским властям усиливается на фоне критического состояния экономики.

Рейтинг одобрения Стармера в апреле составил минус 39%, что отражает разницу между числом сторонников и критиков главы правительства. Его образ окончательно рассыпался на фоне скандала с назначением Питера Мандельсона (британский политик. — NEWS.ru) послом в США. Связи Мандельсона с одиозным Джеффри Эпштейном (американский финансист. — NEWS.ru) и вскрывшиеся факты лжи премьера о проверках безопасности стали для Даунинг-стрит точкой невозврата. Лейбористы переживают политическую агонию: их электоральный вес перед выборами 2029 года сократился до 18,3%, а ключевым выгодоприобретателем кризиса стал евроскептик Найджел Фарадж (лидер партии »Реформировать Соединенное Королевство». — NEWS.ru), — поделилась Миронова.

Она отметила, что партия «Реформировать Соединенное Королевство» показывает впечатляющий рост, достигнув отметки в 25,6%. По словам политолога, Фарадж успешно объединяет протестные настроения: он привлек известных консерваторов Роберта Дженрика, Эндрю Россиндела и бывшего министра внутренних дел Великобритании Суэллу Браверман.

После триумфа на муниципальных выборах в мае 2025 года Фарадж де-факто закрепил за собой статус главного оппонента Стармера, а предстоящее 7 мая голосование в местные органы власти может стать финальным аккордом в демонтаже нынешней расстановки сил. Кризис доверия к главе правительства усугубляется катастрофическим положением экономики. Бремя военной помощи Украине, составившее в прошлом году 600 млн фунтов, наносит ощутимый удар по бюджету, а госдолг, достигший в прошлом году 100% ВВП страны, лишь подчеркивает глубину финансовых проблем Великобритании, — добавила Миронова.

Она подчеркнула, что экономические проблемы Лондона усугубляются дипломатическим кризисом в отношениях с Вашингтоном, после того как Стармер отказался поддержать Штаты в войне против Ирана. По словам эксперта, визит короля Карла III в США воспринимается как отчаянная попытка восстановить утраченный авторитет Британии.

Ранее сообщалось, что после увольнения заместителя главы МИД Великобритании Олли Роббинса в партии лейбористов начался разлад. Действия Стармера вызвали недовольство даже среди однопартийцев и привели к критике со стороны оппозиции.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новая атака на Туапсе ночью 28 апреля: взрывы, пожар, что известно
«Президент войны»: в ДНР озвучили, что стало с Зеленским с 2019 года
«Откровенный грабеж»: западные страны сравнили с пиратами
Тяжелый недуг, поддержка СВО, розыск: как живет Олег Газманов
Трамп нарушил протокол при общении с британским королем
Стало известно о новом подходе россиян к занятиям спортом
На Западе увидели сомнения Трампа в трехэтапных переговорах с Ираном
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из городов Краснодарского края
Назван лидер крупной мировой державы, чья партия переживает агонию
Грузовой корабль «Прогресс» достиг своей цели
Нищета, рухнувшая карьера, тоска по России: как живет Алексей Панин
«Уволить»: Трамп обозлился на журналиста за шутку про вдовство его жены
Россиянам назвали условие владения недвижимостью с 16 лет
Российские бойцы загнали ВСУ в ловушку «килл-зоны»
Самолет в Южном Судане завершил свою «жизнь» смертельным рейсом
Тренер объяснил, сколько сахара можно есть при похудении
Военэксперт раскрыл, что было предпосылкой освобождения Ильичовки
Пожар в одной из деревень Ленобласти уничтожил два дома
Врач рассказала, о каких проблемах говорят белые точки на ногтях
«Мы полны решимости»: глава ЕК ответила на ультиматум блока Мерца
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.