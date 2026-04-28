Жителей Петербурга будут судить за незаконный оборот черной икры

Жителей Петербурга подозревают в организации незаконного оборота черной икры, сообщает Мойка 78. Фигуранты пересылали черную икру осетра — этот вид включен в Красную книгу России как находящийся на грани исчезновения.

Сообщается, что подозреваемые планировали реализовать 78 кг продукта. Один из местных жителей отправил черную икру своему сообщнику через грузовой терминал аэропорта Пулково. Второй фигурант принял груз и спрятал его в морозильной камере холодильника в своей квартире, планируя продать.

Подозреваемыми по делу стали пенсионер и бывший штурман самолета Военно-воздушных сил СССР, который до 2001 года трудился в гражданской авиации. Фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

