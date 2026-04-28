Вице-губернатор Подмосковья рассказал, как в области борются со снегопадом Вице-губернатор Мурашов: в Подмосковье усилили противогололедную обработку

В Подмосковье усилили противогололедную обработку, рассказал 360.ru вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов. Он отметил, что с отключением электроэнергии в регионе больше не сталкивались.

Что касается отключения электричества, ситуация благополучная, динамика хорошая. Но опять-таки мы не расслабляемся, потому что, по прогнозу, будет маленький минус ночью — -1…-2. Поэтому мы усиливаем противогололедную обработку, особенно скользких участков дорог, — рассказал Мурашов.

По заявлениям вице-премьера, для области зарезервировали на ночь 100 тягачей. Их будут использовать в случае, если у фур возникнут проблемы на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Истре Московской области работники коммунальных служб убрали с дорог упавшие в результате снегопада деревья. Специалисты распилили стволы и привели городские территории в порядок.