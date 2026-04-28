Принудительная депортация на родину украинских мужчин, которые ранее сбежали в Европу, а также призыв в ряды ВСУ иностранных наемников не спасут Украину от краха, заявил NEWS.ru военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, если на ранних этапах конфликта среди приезжих из США, Британии и Канады встречались подготовленные военные, то теперь ситуация кардинально изменилась в худшую сторону.

ВСУ не спасет депортация украинских мужчин, эмигрировавших в Европу. Мы часто слышим о том, что из стран ЕС их просят выехать, чтобы они защищали Украину. Но они не стремятся возвращаться на родину, потому что станут там расходным материалом — тем самым пушечным мясом. Это никак не поможет ВСУ. Точно так же не помогут Киеву и наемники, которые за последние полтора года стали терять свое качество. Изначально военные из стран Европы, США, Британии и Канады были более подготовлены. Теперь же ситуация изменилась, — сказал Гагин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Евросоюз будет принудительно отправлять украинцев через Польшу для пополнения состава ВСУ. По его мнению, у депортированных граждан не будет стимула для активного участия в боевых действиях.