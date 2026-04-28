Стало известно, сколько случаев незаконной торговли в Подмосковье выявил ИИ В Подмосковье с помощью ИИ выявили почти 40 тыс. случаев незаконной торговли

В Подмосковье с помощью ИИ выявили почти 40 тыс. случаев незаконной торговли, пишет 360.ru со ссылкой на Мингосуправления региона. Там уточнили, что нейросети следят за соблюдением правил продаж через 5,8 тыс. камер системы «Безопасный регион».

Если ИИ замечает нарушение, он делает снимок и сразу передает информацию в соответствующие службы. Когда факт несанкционированной торговли подтверждается, на нарушителя составляют протокол. «Умные» камеры следят за порядком возле ж/д станций и переходов, у торговых центров и магазинов, на парковках, площадях и во дворах.

Ранее Подмосковье стало первым регионом в России, где начали убирать снег с применением ИИ. Нейросети помогли сотрудникам служб составить план работ, распределить задания между исполнителями и оптимизировать маршруты.