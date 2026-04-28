Стало известно, сколько случаев незаконной торговли в Подмосковье выявил ИИ

28 апреля 2026 в 12:59

В Подмосковье с помощью ИИ выявили почти 40 тыс. случаев незаконной торговли

В Подмосковье с помощью ИИ выявили почти 40 тыс. случаев незаконной торговли, пишет 360.ru со ссылкой на Мингосуправления региона. Там уточнили, что нейросети следят за соблюдением правил продаж через 5,8 тыс. камер системы «Безопасный регион».

Если ИИ замечает нарушение, он делает снимок и сразу передает информацию в соответствующие службы. Когда факт несанкционированной торговли подтверждается, на нарушителя составляют протокол. «Умные» камеры следят за порядком возле ж/д станций и переходов, у торговых центров и магазинов, на парковках, площадях и во дворах.

Ранее Подмосковье стало первым регионом в России, где начали убирать снег с применением ИИ. Нейросети помогли сотрудникам служб составить план работ, распределить задания между исполнителями и оптимизировать маршруты.

«Хочет польстить»: политолог о реальной причине конфликта Украины и Израиля
В Омске умер детский врач, которого парализовало в Таиланде
Обвиняемый в хищении депутат решил отправиться на СВО
В Евросоюзе раскрыли масштаб расходов на смягчение энергокризиса
«Лишь бы купить»: Свищев о лимите на легионеров, букмекерах, Олимпиаде-2026
Жителей Петербурга будут судить за незаконный оборот черной икры
«Это шоу»: Катя Лель о внеземной ДНК и участии в «Битве экстрасенсов»
МИД России выразил демарш США из-за саммита G20
Эвакуация в Туапсе, пятеро погибших, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 апреля
Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците важного ресурса в России
Участникам СВО и их семьям выделили 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
ВСУ атаковали администрацию населенного пункта в ЛНР
На севере Москвы потушили пожар в новостройке
Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, бессонница, упадок сил
В Туапсе собрали более 7 тыс. кубометров мазутных отходов
В Токио планируют привлечь роботов к работе в аэропортах
Глава Эстонии сделал неожиданное заявление об упущенном шансе ЕС
Ватутин назвал самый памятный момент триумфального финала Евролиги-2006
Число жертв пожара на севере Москвы продолжает расти
В Дальнереченске вспыхнул автомобиль с ребенком внутри
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

