Воробьев открыл финал всероссийской олимпиады по МХК в Подмосковье

В Подмосковье стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре — финал открыли губернатор региона Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет 360.ru. Всего в мероприятии на базе гимназии имени Примакова приняли участие свыше 320 ребят с разных уголков страны. В финале выступят победители и призеры как регионального этапа олимпиады, так и заключительного турнира прошлого года.

Вы в финальном этапе всероссийской олимпиады школьников — это уже достижение. Я хочу пожелать всем, кто присутствует в этом зале — и ребятам, и девчонкам, — достойно его пройти. Чтобы настроение было бодрым, чтобы все испытания вы прошли с улыбкой, с легкостью, — обратился к школьникам Воробьев.

Финальный этап соревнований организует Минпросвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Школьников ждут теоретические и практические задания, позволяющие оценить их познания в истории искусств, способность анализировать и интерпретировать художественные произведения, а также понимание связей между различными культурными эпохами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 90% школ региона организовали предпрофессиональные классы. По его словам, сейчас в них обучаются 47 тыс. учеников.