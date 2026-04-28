28 апреля 2026 в 13:14

Новосибирские полицейские депортировали осужденного за разбой иностранца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Новосибирские полицейские принудительно выдворили из России осужденного за разбой мигранта, пишет «МК в Новосибирске». Теперь депортированному гражданину одной из стран Средней Азии нельзя возвращаться в РФ до 2031 года.

Иностранца осудили за разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище. Он отбыл наказание в исправительном учреждении строгого режима. Главное управление ФСИН России по Новосибирской области признало дальнейшее пребывание мигранта на территории России нежелательным.

Сразу после освобождения полицейские запустили процедуру депортации. Мигрант самостоятельно приобрел авиабилет, после чего сотрудники правоохранительных органов сопроводили его в аэропорт Толмачево — прямо к пункту пропуска через госграницу.

Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полиция Московской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора депортировала в 2025 году 257 мигрантов, у которых выявили инфекционные заболевания. По ее словам, в текущем году эта работа продолжается.

