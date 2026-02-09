Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:38

Раскрыто число мигрантов, депортированных из Подмосковья из-за инфекций

Почти 260 мигрантов депортировали из Подмосковья в 2025 году из-за инфекций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полиция Московской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора депортировала в 2025 году 257 мигрантов, у которых выявили инфекционные заболевания, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, в текущем году эта работа продолжается.

В 2025 году ГУ МВД России по Московской области и управление Роспотребнадзора по Московской области активно взаимодействовали в сфере депортации иностранных граждан указанной категории. В результате из страны было выслано 257 человек, — сообщила она.

В 2026 году только из Солнечногорска уже выслали 10 иностранцев, чье пребывание было признано угрозой для эпидемиологического благополучия. Основанием послужили результаты медосвидетельствования, в ходе которого у мигрантов выявили инфекционные заболевания. Все депортируемые были официально уведомлены о решении, после чего в сопровождении полиции отправлены в аэропорт для вылета в страны своего гражданства.

Ранее в Москве задержали пять сотрудников полиции, в том числе начальника отдела по миграции, по делу о незаконной легализации иностранцев. Им вменяется организация преступной группы, легализовавшей более 2000 мигрантов.

