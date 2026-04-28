28 апреля 2026 в 10:40

Военный эксперт рассказал о применении ВСУ новых РЛС у Константиновки

Марочко сообщил о применении ВСУ новых РЛС у Константиновки

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подразделения ВСУ начали задействовать новые, неидентифицированные радиолокационные станции у Константиновки ДНР, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, их заметили в районе населенного пункта Ижевка. В Минобороны эту информацию еще не комментировали.

В объектив разведывательного БПЛА ВС РФ попала неидентифицированная радиолокационная станция: предположительно, обнаружения маловысотных воздушных целей, установленная на итальянский бронеавтомобиль MLS SHIELD, — отметил он.

Ранее руководство ВСУ уволило командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после обнародования снимков изможденных солдат. По информации пресс-службы командования Вооруженных сил Украины, на этом конфликт не закончился — в частности, комиссия Сухопутных войск ВСУ расследует инцидент.

До этого стало известно, что российские военные оказывают планомерное давление на подразделения ВСУ в районе Орехова Запорожской области, наступая с северо-восточного направления. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, в районе населенного пункта Гуляйпольское идут интенсивные бои. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

