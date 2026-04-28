28 апреля 2026 в 12:56

Орешкин оценил уровень цифрового суверенитета России

Орешкин: Россия обладает самым продвинутым уровнем цифрового суверенитета

Максим Орешкин
Россия обладает наиболее продвинутым уровнем суверенных платформенных решений, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления в НЦ «Россия». Речь шла о классификации цифрового суверенитета и рисках зависимости от иностранных технологических сервисов, сообщает РИА Новости.

Есть три уровня суверенитета. Нулевой суверенитет — это когда вы полностью зависите от зарубежных решений и все данные находятся за пределами вашей страны. То есть, если ваш сервис такси, например Uber, работает в вашем городе, то при желании компания Uber, нажав кнопку, может остановить всю логистику в вашем городе, — сказал Орешкин.

Он напомнил, что у России есть собственные решения, в том числе в сфере финансов, торговли, здравоохранения и других областей. В качестве примера он привел компанию «Яндекс», которая выиграла в прямой конкуренции у компании Uber.

Ранее Орешкин заявил, что экономическая ситуация в России складывается очень непросто по целому ряду факторов, в том числе из-за дефицита ресурсов и нехватки кадров. С ограничениями интернета отрицательный эффект для экономики не связан, добавил чиновник.

